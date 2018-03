Politie neemt duizenden euro’s in beslag

Na weken van vooronderzoek, was het dinsdag 20 maart tijd voor actie. Omdat er mogelijk criminele activiteiten zouden plaatsvinden, gingen agenten langs de deur bij 18 adressen in de Pompenburcht, een appartementencomplex aan de Pompenburg. Bij drie woningen kwam het tot een doorzoeking. In een van die woningen vonden agenten een hoeveelheid harddrugs (vermoedelijk cocaine) en ruim groot geldbedrag aan contanten. De 62-jarige bewoner werd gearresteerd op verdenking van witwassen.



Bij een ander adres stuitte de politie op nog meer geld. In totaal werd meer dan 150.000 euro aan contanten in beslag genomen. In deze woningen stonden ook geldtelmachines en lagen er attributen en administratie die te linken zijn aan de handel in verdovende middelen. Op de parkeerplaats die bij de woning hoort, stond een auto met daarin een verborgen ruimte. Rechercheurs gaan verder met het onderzoek naar de eigenaar van de woning en degenen die er gebruik van maakten.

Een tweede verdachte werd aangehouden in een woning waar onder meer 15 dure merktassen stonden en drie compressoren. Het gaat om een 28-jarige vrouw.

Bij de ondermijningsactie is ook veel informatie verkregen, die bij eventuele vervolgonderzoeken net de ontbrekende puzzelstukjes kunnen zijn die kunnen leiden tot het oplossen van een zaak.