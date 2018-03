Burenruzie eindigt in mishandeling

Het is altijd mogelijk dat mensen overlast ondervinden van een ander. Er zijn verschillende soorten overlast. Op politie.nl staat daar meer over te lezen; https://www.politie.nl/themas/overlast.html In dit geval was er duidelijk sprake van burenruzie. De mensen hadden al vaker last van elkaar gehad en dat ook gemeld. Mishandeling kan natuurlijk nooit de oplossing zijn van een conflict. Er zijn andere mogelijkheden om tot elkaar te komen. Een daarvan is een goed gesprek eventueel op initiatief van een buurtbemiddelaar. U leest hier meer over op politie.nl; https://www.politie.nl/themas/burenruzie.html