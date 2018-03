Recherche rondt onderzoek naar inbraken op Schouwen-Duiveland af

De mannen worden niet alleen verdacht van diefstal en heling, maar ook van overtreding van de Opiumwet. In de woning van de 18-jarige man is een hennepstekkerij aangetroffen. Bovendien is er bij een 32-jarige man uit Serooskerke (Schouwen) een hennepkwekerij gevonden. Hierbij lijkt ook de 19-jarige verdachte betrokken te zijn. Veel gestolen goederen zijn teruggevonden en in beslag genomen. Op dit moment wordt nog onderzocht waar deze spullen oorspronkelijk thuishoren. De eigenaren krijgen zo snel mogelijk bericht dat hun gestolen goed terecht is.