Tweetal aangehouden voor openlijk geweld

Op donderdag 22 maart 2018 om 7.50 uur belde een gewonde vrouw aan bij het politiebureau aan het Chasséveld. De vrouw gaf aan dat ze kort daarvoor mishandeld was door een man en een vrouw terwijl ze het stadskantoor binnenliep. De aangeefster verklaarde dat ze aan haar haren getrokken hadden, haar keel dicht hadden geknepen en in haar gezicht hadden geslagen. Enkele agenten startten direct een zoekactie in de omgeving. Al snel konden een 47-jarige man uit Oosterhout en een 39-jarige vrouw uit Breda aanhouden die onder de trappen van het theater zaten. Ze worden verdacht van openlijk geweld. De zaak zal verder onderzocht worden.