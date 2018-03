Onderzoek naar doodgeschoten man in auto

In de buurt van de plek waar de auto met het slachtoffer werd gevonden trof de politie een donkere Ford aan. De auto stond op een onverharde weg die in het verlengde ligt van de Weversweg in Zeeland. De politie wil graag weten of er mensen zijn die de auto hier eerder hebben zien staan of hebben gezien wie auto daar heeft geparkeerd. Het is niet uitgesloten dat deze Ford door de dader of daders is gebruikt. Om daar antwoord op te krijgen komt het team graag in contact met getuigen.