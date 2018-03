Uitzending Bureau Brabant maandag 26 maart 2018

Oss - Overval op zonnestudio

Op vrijdagavond 8 december 2017, even voor acht uur, werd de zonnestudio op de hoek van de Kazernestraat en de Klaphekkestraat in Oss overvallen. Het sneeuwde die avond. De overvaller liep de zonnestudio binnen en ging direct naar de balie/receptie, waar de medewerkster stond. In zijn rechterhand had hij een voorwerp, vermoedelijk het mes. De kassa moest worden geopend en geld vanuit de kassa moest de medewerkster in een meegebrachte plastic tas worden gedaan. Hierna vertrok de overvaller weer door dezelfde deur als waar hij door naar binnen kwam. Hij sloot de deur achter zich en liep weg in de richting van de Goudmijnstraat. De overvaller staat op beeld en wie herkent hem? Wie slaat aan op het signalement?





Tilburg - Diefstal pinpas bij een 85-jarige vrouw en frauduleus pinnen

Op 2 december 2017 omstreeks 13.45 uur gaat een 85 jarige vrouw boodschappen doen bij een supermarkt aan de Umberstraat in Tilburg. Ze pinde geld bij de geldzuil. Een jongen en een meisje lopen rond die tijd naar haar toe en kijken daar mogelijk de pincode af. Later wordt de pinpas van de vrouw gerold. Er wordt vervolgens twee keer geld gepind met de pas van de vrouw. De tweede keer op de Westermarkt te Tilburg op diezelfde dag. We hebben de verdachten op beeld.

Wie herkent deze personen?



Rijen - Diefstal portemonnee en frauduleus pinnen

Op maandag 27 november 2017, tussen 16.15 u en 16.30 u, had een 73-jarige vrouw boodschappen gedaan bij een supermarkt in winkelcentrum De Laverije aan het Wilhelminaplein in Rijen. Ze betaalde hier met haar pinpas. Een dag later merkte ze dat haar portemonnee weg was. De bank vertelde haar dat er op 27 november 2017 meerdere keren geld was opgenomen. De man die met de gestolen pas heeft gepind, staat op beeld en wij willen weten wie hij is. Wie herkent hem?



Den Bosch - Twee straatroven in hetzelfde weekend op (nagenoeg) dezelfde locatie

Op zaterdag 20 januari rond 20.50 uur fietste een 21 jarige man over de Meerheuvelweg in de richting van Den Bosch. In het verlengde van die weg, nabij de brug over de A-59, zag hij twee mannen met bedekte gezichten die hem de weg blokkeerden. De mannen waren verschillend qua lengte. Het slachtoffer werd omver geduwd en kreeg een klap. Ook zette een van de daders een pistool tegen het hoofd van het slachtoffer en dreigden ze hem neer te schieten. Het slachtoffer gaf zijn portemonnee en pinpas af en werd gedwongen zijn pincode te vertellen. Zijn portemonnee kreeg hij terug zonder geld en zonder pinpas. Het slachtoffer is na de overval voor behandeling in het ziekenhuis geweest. Hij had zijn pas direct geblokkeerd en daardoor konden de daders geen geld pinnen. Maar ze staan wel op bewakingsbeelden.



Een dag later rond 18.55 uur wordt een echtpaar op de fiets op nagenoeg dezelfde locatie overvallen. Dit keer is sprake van drie daders die iets over hun hoofd droegen. Deze drie mannen waren verschillend van lengte; een was klein, de tweede wat groter en de derde nog langer. Qua lengte dus duidelijk verschillend. Twee van deze personen hadden een vuurwapen en ze eisten geld. Herhaaldelijk dreigden de daders de beide slachtoffers dood te schieten. De daders spraken waarschijnlijk met een Arabisch of Marokkaans accent. Het onderzoeksteam heeft de volgende vragen voor u: Wie herkent de personen op de pinbeelden en heeft iemand informatie over de beide overvallen of over de daders?



Maandagavond om 18.00 uur is de eerste uitzending van Bureau Brabant bij Omroep Brabant. Daarna wordt de uitzending ieder uur herhaald tot dinsdagmiddag 17.00 uur.