Verdachte schietincident Blerick blijft voorlopig vastzitten in Frankrijk

Bij onderzoek door de Franse autoriteiten werden in zijn bagage een aanzienlijke hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen. Het onderzoek naar de in beslag genomen verdovende middelen loopt nog, waardoor het nu niet direct mogelijk is om de verdachte over te dragen. Het Openbaar Ministerie Limburg en het onderzoeksteam zijn hierover in kennis gesteld door de Franse politie. In goed overleg en samenspraak blijft de prioriteit om te zorgen dat de verdachte zo spoedig mogelijk alsnog overkomt naar Nederland voor het onderzoek naar het dodelijk schietincident in Blerick op 1 november 2017.