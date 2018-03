Politie houdt verdachte ladingdiefstal aan

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid zagen omstreeks middernacht op de A4 een vrachtwagen met een Frans kenteken rijden. Omdat het kenteken in de politiesystemen in verband werd gebracht met ladingdiefstal uit vrachtwagens, gaven de agenten de bestuurder van de vrachtwagen een stopteken. Hieraan werd echter geen gevolg gegeven en de vrachtwagen ging er vandoor. De vrachtwagen nam de afrit Hoogerheide, raakte daar een paaltje en kwam tot stilstand in de berm. Vervolgens verlieten de twee inzittenden de auto en vluchtten in een aangrenzend bosperceel.