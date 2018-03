Transportcriminaliteit in 2017 stabiel ten opzichte van 2016

Politie en justitie behaalden in 2017 ook successen in de bestrijding van transportcriminaliteit. De aanhouding van vijf Roemenen eind juli 2017 op een vakantiepark op de Veluwe was internationaal nieuws. Het was voor het eerst dat criminelen, die verdacht werden van het stelen van lading uit een rijdende vrachtwagen, konden worden aangehouden. Dieven hadden enkele dagen eerder op de A73 uit een rijdende vrachtwagen een groot aantal mobiele telefoons met een waarde van een half miljoen euro gestolen. De verdachten zijn vrijdag 16 maart in Zwolle tot gevangenisstraffen van 15 en 14 maanden veroordeeld voor heling van de telefoons. Dat zij ook daadwerkelijk de diefstal volgens de ‘Roemeense methode’ hebben gepleegd achtte de rechter niet bewezen. Een Roemeen die in oktober 2017 op de A15 werd aangehouden bij een poging tot ladingdiefstal uit een rijdende vrachtwagen, is op 6 maart veroordeeld tot één jaar cel. Vanaf oktober 2017 zijn geen nieuwe gevallen van ladingdiefstal met gebruik making van deze methode bij de politie gemeld.

Begin december hield de politie in Brabant twee groepen aan die zich schuldig maakten aan ladingdiefstal. Het betrof vijf Albanezen en drie Nederlanders. De laatste groep maakte gaten in de zeilen om te kijken of de lading wel interessant was om te stelen.