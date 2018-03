Politie vindt 3600 kg hasj in container op bedrijventerrein Spaanse Polder

Rotterdam - Snel handelen door politie en partners heeft op dinsdag 20 maart geleid tot acht arrestaties en de inbeslagname van 3600 kg hasj bij een bedrijf dat opslagboxen verhuurt in de Spaanse Polder. Het Harc-team (een samenwerkingsverband van Douane, Zeehavenpolitie, Fiod en Openbaar Ministerie), kreeg enkele dagen voor de aanhoudingen tijdens een controle informatie over de komst van een container vol softdrugs via de Rotterdamse haven. De container was afkomstig uit Libanon.