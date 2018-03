Groninger aangehouden na geweld tegen agent

Agenten waren in de middag bij de woning van de verdachte gekomen, omdat het vermoeden bestond dat hij een fiets had gestolen. In de tuin van de verdachte vonden agenten meer fietsen die als gestolen gesignaleerd stonden. Toen agenten de man wilden aanspreken maakte hij stekende bewegingen naar een van de politiemensen. De agent werd niet geraakt. De verdachte ging er vervolgens vandoor op een fiets. Na een korte achtervolging werd de Groninger aangehouden in de Coranthijnestraat. Hij is ingesloten. De betrokken agent heeft aangifte gedaan.

Geweld tegen politie is onacceptabel

