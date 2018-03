Politie onderzoekt witwassen van crimineel vermogen

Facilitator aangehouden

De verdachte in dit onderzoek is vrijdagmiddag 23 maart aangehouden. Op 18 juli 2017 hebben er doorzoekingen plaatsgevonden in panden in Overdinkel en in Duitsland. Hierbij zijn toen geen personen aangehouden.

De politie onderzoekt de faciliterende rol van de 45-jarige verdachte ondernemer. De man zou onder andere documenten vervalst hebben. Het gaat om geld dat mogelijk verdiend is door criminele activiteiten van anderen. Meerdere aanhoudingen binnen het grote onderzoek sluit de politie niet uit.

Beslag op woning gelegd

De politie heeft vrijdagmiddag meerdere panden in de gemeente Losser doorzocht. Er is onder andere administratie in beslag genomen. Op de woning van de 45-jarige man is conservatoir beslag gelegd. Ook zijn er getuigen benaderd om een verklaring af te leggen.

Ondermijning

Dit is een belangrijk onderzoek voor de politie omdat het vermoedelijk draait om ondermijning. Ondermijning draait om de vermenging van criminele of illegale activiteiten. Dat heeft ontwrichtende gevolgen: nette burgers en ondernemers worden gedupeerd door oneerlijke concurrentie, bedreigingen en ander onacceptabel gedrag.

Hebt u informatie over dit misdrijf of andere ondermijnende activiteiten neem dan contact met de politie op. Dit kan telefonisch 0900 8844, tippen via digitaal meldformulier of door middel van Facebookpagina @politielosser. Meer weten over het thema ondermijning?