Verdovende middelen aangetroffen

Een surveillerende motoragent rook om 00.05 uur in de omgeving een sterke hennepgeur en nam met collega’s poolshoogte. Al snel ontstond het vermoeden dat er in een pand softdrugs lag en na een zoeking in het pand werden bijna 17 kilo gedroogde hennep, 180 gram hasj en 13.000 joints aangetroffen. Ook vond de politie attributen die gebruikt kunnen worden bij hennepkwekerijen. De goederen zijn in beslag genomen voor nader onderzoek. Tijdens de zoeking was niemand in het pand aanwezig. De recherche zet het onderzoek voort.