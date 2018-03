Wisseling van wijkagenten in Haarlem

Wilt u weten wie uw (nieuwe) wijkagent is? Deze zijn te vinden www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten . Hier kunt u bij uw (nieuwe) wijkagent terecht met een vraag of verzoek. Maar u kunt natuurlijk ook de wijkagent aanspreken op straat of bel met 0900-8844 om een afspraak te maken.

De wijkagent is te volgen via Twitter door het icoontje bij de naam aan te klikken. Voor meer informatie omtrent de taken van de wijkagent, klik dan hier.