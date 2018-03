Engelse supporters misdragen zich in Amsterdam

In totaal heeft de aanhoudingseenheid 25 verdachten aangehouden voor het plegen van diverse strafbare feiten, waaronder openlijk geweld. Door de veelal dronken supporters zijn ook bierflesjes richting de politie gegooid. In de loop van de avond werd de onrust door de Engelse supporters groter in de binnenstad, zo groot dat de Mobiele Eenheid van de politie is ingezet.