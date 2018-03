Handgranaat Aalsmeer afkomstig uit Amsterdam

Rond 19.05 uur meldde een 21-jarige inwoner van Aalsmeer dat hij vermoedelijk een handgranaat had meegenomen, die hij in Amsterdam had aangetroffen. Tevens deelde hij mee dat hij deze voor zijn woning had gelegd. Uit voorzorg sloot de politie de straat af en liet de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) ter plaatse komen voor onderzoek. De EODD heeft vastgesteld dat het daadwerkelijk om een handgranaat ging en heeft deze onschadelijk gemaakt.

De politie heeft de 21-jarige man uit Aalsmeer als getuige gehoord. Uit het verhoor bleek dat hij de handgranaat tijdens zijn veegwerkzaamheden donderdagochtend rond 08.15 uur aantrof in de Korte Leidsedwarsstraat en had meegenomen.