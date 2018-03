Vier mannen aangehouden na melding van woninginbraak

De politie kreeg om 11.15 uur de melding van een getuige die gezien had dat twee mannen uit de woning aan de Achterbroek renden, terwijl ze een beeldscherm bij zich hadden. De mannen stapten in een kleine zwarte auto waar nog twee andere mannen in zaten. Agenten zijn direct op zoek gegaan naar de auto, waarvan ook een kentekennummer was doorgegeven. De auto werd even later op de Goudse Poort staande gehouden. De vier inzittenden werden aangehouden en de auto werd in beslag genomen voor verder onderzoek.