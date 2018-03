‘Meet & greet’ jongeren en agenten druk bezocht

Ook teamchef René Ravesteijn van het Haagse politieteam De Heemstraat toont zich in zijn welkomstwoord enthousiast over de hoge opkomst. Hij verwijst daarbij kort naar de rellen in de Schilderswijk, enkele jaren geleden. ‘Dat was een pittige periode. Maar als ik nu kijk hoe we er 2,5 jaar later voor staan, vervult mij dat met trots. De kracht in de wijk is enorm. Mensen zijn na - maar ook al tijdens de rellen - opgestaan. Samen met de inwoners hebben we grote stappen gemaakt; hebben we de krachten gebundeld om de wijk samen veiliger te maken. Het doet mij dan ook goed dat zoveel mensen uit de wijk hier vanavond belangstelling tonen en erover denken bij de politie aan de slag te gaan.’