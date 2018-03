Scherp oog agenten levert 30.000 op

Even na 23:00 uur viel de agenten het rijgedrag van de Fransen op. Ze spraken de bestuurder van de auto aan en vroegen hem om zich te legitimeren. Dat kon de 27-jarige Fransman niet. Nader onderzoek leverde 6000,- euro in de kleding van de automobilist op. De agenten pakten door en onderzochten het voertuig. In een ruimte achter de ventilatie van het dashboard troffen ze sokken met stapels geld aan. De twee zijn aangehouden voor witwassen en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. De bestuurder moet zich later verantwoorden voor de rechter. Zijn 28-jarige bijrijder is na verhoor heengezonden.