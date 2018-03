Onderzoek naar dood Henk Baum in volle gang

In de buurt van de plek waar de auto met het slachtoffer werd gevonden trof de politie een donkere Ford aan die mogelijk door de dader of daders is gebruikt. De politie wil graag weten of er mensen zijn die de auto hier eerder hebben gezien of hebben gezien wie auto daar heeft geparkeerd of mensen in de buurt van de geparkeerde auto hebben gezien. Getuigen of mensen die meer weten kunnen contact opnemen met het onderzoeksteam op 0900-8844. Anoniem informatie doorgeven kan op 0800-7000. Tips zijn ook welkom via onderstaand tipformulier.