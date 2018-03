Mannen aangehouden voor mishandeling

Agenten krijgen rond 19.00 uur een melding dat er een mishandeling zou hebben plaatsgevonden op de Europaweg. Ter plekke treffen de agenten beide mannen aan. De mannen hebben vermoedelijk een conflict gekregen. De 48-jarige man liep hierbij letsel op. Hoe dit precies is gebeurd is nog onduidelijk. De mannen zijn ingesloten voor verhoor. De politie doet verder onderzoek naar wat er precies is voorgevallen tussen de mannen.