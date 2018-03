Vier aanhoudingen bij grootschalige verkeerscontrole in Noord-Nederland

Daarnaast inde politie voor bijna €6700.- euro aan openstaande boetes. Een bestuurder die nog voor ruim €1200.- aan boetes had openstaan, kon deze uiteindelijk niet betalen. Zijn voertuig werd buiten gebruik gesteld. De belastingdienst inde voor €10.800.- aan belastingschulden en nam twee voertuigen in beslag. 16 bestuurder kregen een proces-verbaal omdat hun voertuig niet APK gekeurd of verzekerd bleek te zijn.

De dynamische verkeerscontroles vonden plaats op de A6 bij Lemmer, de A32 bij Heerenveen, de A7 bij Bolsward, Groningen en Bad Nieuweschans en tot slot de A28 bij Hoogeveen en Meppel. De controles waren gericht op verschillende vormen van criminaliteit in de drie noordelijke provincies en het grensgebied met Duitsland. Aan de actie deden naast de politie uit Noord-Nederland, Midden-Nederland en van de Landelijke Eenheid ook de Koninklijke Marechaussee, de Belastingdienst en de Duitse Politie mee.

Bij de controles werd onder andere gebruik gemaakt van ANPR (Automatic Number Plate Recognition). Met deze apparatuur kan de politie verdachte voertuigen sneller en efficiënter opsporen. Ook zet de politie ANPR in om bijvoorbeeld gestolen auto’s en vermiste personen te zoeken.