Politie zoekt getuigen beroving pizzakoerier

De 25-jarige pizzakoerier uit Westervoort wilde rond 01.00 uur een pizza bezorgen aan de Engelenburgstraat in Arnhem. Daar aangekomen, kwam er een jongeman aangelopen die haar dwong geld af te staan. De man ging er met een geldbedrag vandoor.

De politie is een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen. De verdachte zou een jongeman zijn van ongeveer 20 jaar met een donkere huidskleur. Hij was ongeveer 1.80m en droeg een zwarte trui met capuchon. Na de beroving vluchtte hij te voet in de richting van de Cannenburglaan.

Mensen die iets gezien hebben wat met deze beroving te maken kan hebben, worden verzocht te bellen met 0900 8844.

2018126095