Lichaam vermiste 16-jarige jongen gevonden

De jongen kwam na een rondje hardlopen niet terug. Na een Burgernetmelding is de politie ook gaan zoeken met een heli en speurhonden. Een paar uur laten is het lichaam van de jongen teruggevonden in een nabijgelegen sloot. De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak. Een misdrijf is uitgesloten.

2018126006 SP