Getuigen van woningoverval gezocht

Rond 21.20 uur belden twee mannen aan bij de woning. Zij drongen onder dreiging van wapens binnen. Twee bewoners raakten daarbij gewond. Eén van de daders droeg een zeer echt lijkend politie-uniform. De ander droeg donkere kleding. Beide mannen zijn rond de 20-30 jaar oud en hebben een donkergetint uiterlijk. Zij gingen vrij snel te voet ervandoor.

De politie werd gewaarschuwd en ging direct op zoek naar de mannen, maar trof hen niet meer aan. Burgernet werd ook ingezet. De recherche heeft de zaak in onderzoek en vraagt getuigen, of mensen die meer weten over de overval, om contact op te nemen via 0900-8844.