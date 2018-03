Drankrijder in brommobiel gepakt

De bestuurder van het karretje probeerde er nog vandoor te gaan, maar hij kwam niet ver. Op straat blies de man een ‘F’ en op het politiebureau 890 ug/l. (ruim 4 keer teveel). Het rijbewijs van de drankrijder is ingenomen.



Alcoholcontroles

Elk jaar vallen er door alcohol in het verkeer talloze doden en ernstig gewonden. De politie wil dit voorkomen en houdt daarom geregeld alcoholcontroles. Vooral in het weekend en tijdens grote evenementen. Ook bijvoorbeeld tijdens het uitgaan, controleert de politie op alcohol- of drugsgebruik als iemand zwaar geweld heeft gebruikt.



2018053510