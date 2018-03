Ongeduldige overvaller vertrekt zonder buit

De overvaller is na de overval weggefietst richting de Dreef. De politie is op zoek naar getuigen die de man voor of na de overval hebben gezien. Het personeel omschreef de dader als een blanke man van rond de 25 jaar. Hij had een spijkerbroek aan, een zwarte trui met capuchon en droeg gezichtsbedekking. Heeft u deze man voor of na de overval in de buurt van de Groenezoom of Dreef gezien, dan vragen wij u de politie te bellen op 0900-8844 of laat uw tip achter onder dit bericht.