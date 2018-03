Doorrijder na aanrijding aangehouden

De bestuurder reed rond 03.05 uur op de Spoorlaan op een auto die voor een stoplicht stilstond. De auto liep hierbij flinke schade op. Na de aanrijding reed hij door. De benadeelde is achter de veroorzaker van de aanrijding aan gereden. De man stopte en gaf aan dat hij de schade onderling wilde oplossen. De benadeelde ging hier niet mee akkoord en wilde de schade via de verzekering afhandelen. De 53-jarige man is weer in zijn auto gestapt en met hoge snelheid weggereden. Weer is de benadeelde er achter aan gegaan. Gewaarschuwde agenten konden de bestuurder op de Tilburgseweg in Kaatsheuvel stoppen. Hij heeft geen geldig rijbewijs en is aangehouden. Uit een adamanalyse bleek dat hij te veel had gedronken.