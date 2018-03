Inzittenden auto aangehouden

Agenten zagen rond 04.25 uur dat een bestuurder op de Heuvelring tegen het verkeer inreed naar de Spoorlaan. Vanwege dit rijgedrag zijn de agenten achter de auto aan gaan rijden en gaven de automobilist een stopteken. De bestuurder stopte niet en reed met hoge snelheid verder de Prinsenhoeven op. Hij vervolgde zijn weg via de Hoogvensestraat, Gondelstraat en de Galjoenstraat naar de Lanciersstraat. Daar konden agenten het voertuig laten stoppen. Agenten constateerden dat de twee inzittenden in de auto ondertussen van plaats waren gewisseld. De persoon die eerder de bestuurder was geweest leek onder invloed van alcohol te zijn. In de auto troffen de agenten een hoeveelheid softdrugs aan.