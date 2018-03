Politie doet onderzoek na vondst bewusteloze man op straat

Terneuzen - De recherche stelt een onderzoek in na de vondst van een bewusteloze 41-jarige Utrechtenaar. De man werd zaterdag 24 maart even na middernacht aangetroffen op de Churchilllaan vlakbij een hotel. Het is onduidelijk wat het slachtoffer is overkomen. Hij ligt op dit moment buiten bewustzijn in het ziekenhuis. Zijn toestand is zorgwekkend.