Twee dronken bestuurders in zelfde auto

Agenten zagen rond 3.45 in Sint Jansteen op de Verrekijker een auto over de weg slingeren. Ze gaven de bestuurder een stopteken. De auto stopten en agenten spraken de bestuurder aan. Die gaf ineens gas en ging er vandoor. Op de Visserijstraat stapte de jongeman uit en ging te voet verder. Het lukte een hondengeleider om de verdachte op te sporen op de Puttingstraat. De verdachte bleek niet over een rijbewijs te beschikken, ook bleek hij onder invloed van alcohol te zijn.