Vier aanhoudingen na schietincident

Doordat het kenteken van de auto bij de politie bekend was kon de wagen worden opgespoord. Rond 0.30 uur zijn vier mannen in de auto in Rotterdam aangehouden. Dat gebeurde vanwege de mogelijk aanwezigheid van een vuurwapen door middel van de uitpraatprocedure. Het gaat om een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, een 26-jarige en een 30-jarige Rotterdammer en een 29-jarige Middelburger. Het viertal is ingesloten in cellencomplex de Mijkenbroek in Breda.