Winkeldief mishandeld winkelbediende, omstanders grijpen in.

De man werd rond 15.45 uur tegen gehouden toen hij de winkel wilde verlaten en het alarm afging. Hij probeerde weg te komen en mishandelde daarbij een winkelmedewerkster. Twee omstanders die het zagen gebeuren grepen in, ze werkten de verdachte naar de grond en hielden hem onder controle totdat de politie er was. Agenten namen de verdachte en een andere man die mogelijk zijn handlanger was mee naar het politiebureau. Het duo is verhoord. De verdachte is met een dagvaarding naar huis gestuurd. De zaak tegen de andere man is geseponeerd. De medewerkster deed aangifte van mishandeling tegen de verdachte.