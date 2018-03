Man in gestolen auto gepakt na zoektocht

De bestuurder ging er te voet vandoor. Agenten zagen meteen dat het een bekende van de politie was en riepen zijn naam, maar de man was niet te stoppen. Na een korte zoektocht werd hij alsnog gevonden. Hij zat verstopt tussen de coniferen in de voortuin van een woning. Bij zijn arrestatie verzette de man zich, waarop agenten de man met het nodige geweld in de boeien sloeg.



De auto bleek vorige maand te zijn gestolen in Berlicum. De politie onderzoekt de rol van de verdachte bij de diefstal. De man was niet in het bezit van een rijbewijs. Hij zit vast.