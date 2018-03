Rijksrecherche onderzoekt dood Leeuwarder arrestant

Bij de Meldkamer Noord-Nederland kwam zaterdagavond een melding binnen dat in een woning in de Leeuwarder wijk Techum een ruzie gaande was. Reden voor de meldkamer om twee agenten naar de betreffende woning te sturen. Beide agenten gingen met de aanwezigen, waaronder de bewoner, in gesprek. De bewoner werd uiteindelijk aangehouden. De man verzette zich tegen zijn aanhouding. Hij raakte daarbij onwel en kwam ondanks de inzet van vele hulpverleners te overlijden. Zoals gebruikelijk doet de Rijksrecherche nader onderzoek.

Voor media: de verdere woordvoering ligt bij het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland.