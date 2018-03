Twee aanhoudingen na vechtpartij

Agenten kregen rond 01.30 uur een melding van een vechtpartij op straat nabij de avondwinkel op de Schouwburgpromenade. Toen de agenten ter plekke kwamen was iedereen inmiddels vertrokken. Op het Louis Bouwmeester liep een groepje mannen dat vertelde dat ze ruzie hadden gehad met het groepje mannen dat voor hen liep en dat er gevochten was. De agenten hielden twee verdachten (22 en 24 jaar) aan. Zij zijn ingesloten. De politie onderzoekt hun betrokkenheid bij de vechtpartij. Een man die tussenbeide was gesprongen had een klap gekregen en heeft aangifte gedaan.