Mogelijke inbrekers gepakt bij bedrijventerrein

Een hekwerk bij het industrieterrein bleek kapot te zijn gesneden. Het terrein wordt ook in de nachtelijke uren goed in de gaten gehouden door een beveiligingsbedrijf. Volgens een beveiliger was de schade vers. De mannen werden daarop aangehouden. Een van de twee verklaarde dat er niets aan de hand was. “Ik ben konijntjes aan het vangen”, zo vertelde hij.



Beiden mannen zijn bekenden van de politie. Wat zij precies van plan waren wordt verder onderzocht. Ze zitten voorlopig vast.