Getuigen gezocht straatroof Geiserlaan

De oude dame parkeerde haar auto op de Steinlaan en liep ongeveer 50 meter de Geiserlaan in. In de Geiserlaan werd zij door twee mannen van achteren aangevallen. Hierdoor viel zij op de straat en liep daarbij behoorlijk letsel op. De mannen beroofden haar vervolgens van haar middelgrote, zwarte schoudertas en renden met de tas in de richting van de Boulevard.

Signalement

De verdachten zijn twee licht getinte mannen tussen de 18 en 20 jaar oud. Beide hebben een slank postuur. De ene man is 1.80-1.85 meter lang en droeg een zwarte jas tot op de heupen. De tweede man is tussen 1.70-175 meter en droeg een zwarte driekwartjas met capuchon.

Heeft u iets gezien?

De politie zoekt getuigen die meer informatie hebben over deze straatroof. Bevond u zich op genoemd tijdstip bijvoorbeeld op de Steinlaan en zag u het slachtoffer of de daders wellicht op de route tussen de Steinlaan, de Geiserlaan en de Boulevard? Of heeft u camera's waarop de daders wellicht te zien zijn? Dan kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Neem contact op met de politie in Zeist via tel. 0900-8844 of het onderstaande online tipformulier. Anoniem kan ook via 0800-7000.