Politie lost schoten op auto

Nadat politieagenten het slachtoffer in het café hadden gesproken en naar buiten liepen, kregen zij informatie dat de verdachte met een vuurwapen onderweg was naar het café. Eenmaal buiten kwam de verdachte man aangelopen. Agenten wilde de verdachte aanhouden, maar de man reageerde niet en stapte in een personenauto. In deze auto zat een 31-jarige vrouw uit Emmen. Nadat meerdere malen was geroepen dat de verdachte uit de auto moest komen, werd op een achterband van de auto geschoten. De vrouw verliet de auto en de verdachte ging er in de auto vandoor. Vervolgens losten agenten meerdere schoten op de banden van de auto. De auto is nog niet gevonden en de verdachte is nog niet aangehouden. De 31-jarige vrouw uit Emmen zal aangifte doen van diefstal van haar auto. De politie heeft de zaak in onderzoek.