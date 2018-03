01Politie zoekt woningovervallers

Het duo belde zaterdagavond rond 21.00 uur aan bij een woning aan de Appelhof. Toen de bewoner opendeed werd hij door de onbekende mannen bedreigd en ze wilden geld van hem. In de woning ging de bedreiging door en namen de daders uiteindelijk een laptop, televisie en een mobiele telefoon mee.



Signalement dader 1:

blanke man, ongeveer 1.80-1.90 lang, ongeveer 40 jaar oud, hij droeg een zwarte joggingbroek, zwart sweatshirt en zwarte handschoenen. Hij sprak ABN.

Signalement dader 2:

Blanke man, ongeveer 1.60-1.70 lang, ongeveer 40 jaar oud, hij droeg een zwarte joggingbroek en een zwart shirt. Hij sprak ABN en droeg in eerste instantie eveneens een bivakmuts die hij later omhoog trok. Hij had kort stekelig haar en had geen bril, baard of snor.



Heeft u iets verdachts gezien en de politie nog niet gesproken, bel dan met 0900-8844.