Verdachte voorgeleid na ‘schennispleging’

Neder-Betuwe - Donderdagmiddag is een 34-jarige man uit Rheden voorgeleid bij de rechter-commissaris voor het ongevraagd confronteren van minderjarigen met zijn seksuele handelingen. De verdachte handelde op de openbare weg in het buitengebied van meerdere plaatsen in Gelderland. De verdachte is maandag jl. aangehouden en daarna verhoord door de afdeling Zeden van de politie in Oost-Nederland.