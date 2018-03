Man probeert tankstation te overvallen

Net na 11.30 uur stond de man bij een medewerkster voor de balie. Hij bedreigde haar riep dat hij geld wilde. Zij gaf aan dat ze dat niet had en liep vervolgens naar achteren waar ze de alarmknop indrukte en 112 belde. De man vluchtte in de richting van station Halfweg.

De verdachte is ongeveer 1.70 lang en heeft donkerbruine ogen. Hij droeg een zwarte sjaal voor zijn gezicht en een blauwe hoody met capuchon die hij over zijn hoofd had.

De politie wil graag getuigen spreken die op of in de omgeving van de Oude Haarlemmerstraatweg zondagochtend iets gezien hebben wat mogelijk met deze overval te maken kan hebben. De politie is bereikbaar op telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief). Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld misdaad Anoniem op 0800-7000.

2018054461