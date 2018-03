Twee aanhoudingen na bedrijfsinbraak

De politie kreeg een melding van een inbraak bij een bedrijf op de Grote tocht. Agenten zagen een auto daar weg rijden en gaven de bestuurder een stopteken. De bestuurder negeerde dit echter en ging er vandoor. Op de Houtveldweg kwam de auto in de berm terecht en verloor de bestuurder de macht over het stuur. De auto kwam tot stilstand tegen een hek. De beide inzittenden van de auto konden worden aangehouden. De verdachten werden overgebracht naar het politiebureau in Zaandijk. Bij het bedrijf bleek een rolluik opengebroken te zijn en goederen weggenomen. Tijdens de achtervolging van het voertuig met de verdachten liep één van de politieauto’s schade op.

2018054765