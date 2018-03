Mobile Media Lab bij voorlichtingsdagen scholen

Bij de voorlichtingsdagen wordt gebruikt gemaakt van het Mobile Media Lab (MML) van de politie. De bus komt op het schoolplein te staan. Het MML is een innovatieve truck dat bijvoorbeeld ook wordt ingezet ten behoeve van onderzoek, gebruikerstesten en promotie-activiteiten.



Terwijl medewerkers van Bureau Halt en Jongerenwerk preventielessen geven aan de helft van een klas, zit de andere helft in het MML. In de truck zijn computers aanwezig waar de leerlingen mee aan de slag kunnen met opdrachten.



De lessen op het Wellant College aan de Kalkovenweg zijn op dinsdag 3 en woensdag 4 april en op het Ashram College aan het Marsdiep op maandag 23, dinsdag 24 en woensdag 25 april.