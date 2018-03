Getuigen poging overval supermarkt gezocht

Agenten gingen na de melding direct naar de supermarkt en zochten in de omgeving naar de overvallers. Helaas troffen zij daarbij de verdachten niet meer aan. Het winkelpersoneel vertelde aan agenten dat er twee onbekenden, waarvan een gezichtsbedekking droeg, een poging deden de winkel te overvallen. Een van de verdachte richtte daarbij een vuurwapen op een medewerker. Vervolgens ontstond er een worsteling tussen een medewerker en een verdachte. Toen de overval mislukte renden beide verdachten de winkel uit en liepen ze via de Bouwlustlaan en het Sterrenoord de binnentuinen in. Daar raakte de eigenaar, die de mannen achtervolgde, ze uit het zicht. Inmiddels is er aangifte gedaan.



Signalementen

Een verdachte was een licht getinte jongen van ongeveer 17 jaar, 1.70 meter lang met een normaal postuur. Hij had kort zwart haar met een scheiding in het midden. Hij droeg een zwarte broek en een zwarte jas.



De andere verdachte was een jongen van ongeveer 18 jaar, 1.85 meter lang met brede schouders. Hij had haar tot over zijn wenkbrauwen. Verder droeg hij een zwarte broek en een zwarte jas met grote kraag. Ook had hij een rugtas op zijn rug en droeg hij een zwarte bivakmuts.



Iets gezien of gehoord?

De districtsrecherche Den Haag-Zuid zoekt getuigen van de overval aan de Bouwlustlaan. Heeft u iets gezien of gehoord dat met deze zaak te maken kan hebben? Bel dan de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel 0800-7000.