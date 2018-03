Verdachte van poging woninginbraak aangehouden

Surveillerende agenten werden omstreeks 23.50 uur in de Woudenbergstraat door een getuige aangesproken die had gezien dat er twee mannen waren weggerend vanuit een portiek. Op het moment dat de agenten naar de richting reden die de getuige had aangewezen, zagen ze de twee wegrennen. Een zoekactie in de buurt leidde naar een verdachte. Deze had zich kennelijk verstopt onder een bestelbus in de IJsselsteinstraat. De verdachte werd onder de bus vandaan getrokken.



Na onderzoek bij de woning bleek dat er een raam was opengebroken. Vooralsnog lijkt er niets te zijn weggenomen. De politie onderzoekt de poging inbraak en de rol die de verdachte daarin had.