Verdachte van meerdere diefstallen bij winkels aangehouden

Woensdag 14 maart jl. stapte een man de winkel binnen en deed een greep in de kassa waarna hij wegrende. De man stapte in een auto en reed weg. De politie kwam de verdachte op het spoor door ondermeer camerabeelden. De politie verdenkt hem ook van nog vijf andere identieke diefstallen bij winkels. Deze werden de afgelopen twee weken gepleegd in Rotterdam (in de wijken Ommoord en Zevenkamp) bij de Albert Heijn en de Aldi, in Schiedam bij het Kruidvat en in Gouda en Zoeterwoude bij supermarkten van MCD.



De verdachte is vrijdag 23 maart voorgeleid voor de rechter-commissaris en is gehouden voor veertien dagen.