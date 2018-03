Rijbewijs van korte duur voor beginnende bestuurders

Van zaterdag 24 maart 15.30 uur tot en met zondag 25 maart 1.30 uur controleerden politievrijwilligers automobilisten op hun alcoholgebruik. Dit gebeurde op de rotonde Laan '40 - ‘45, PC Hooftlaan en Vermeerlaan in Maassluis, op de rotonde Lepelaarsingel en Reigerlaan in Vlaardingen en op de rotonde Burgemeester Van Lierplein en Meester L.A. Kesperweg, ook in Vlaardingen.

Rijbewijs inleveren

Er zijn 3450 bestuurders langs de kant gezet om te blazen. Tien personen kropen met te veel drankjes op toch achter het stuur. De tien blaasresultaten liepen van 280 ug/l tot 745 ug/l. Drie van hen waren beginnende bestuurder en mochten met een score van 435, 555 en 745 ug/l meteen hun rijbewijs inleveren. De andere zeven kregen een bekeuring. Vanaf 220 ug/l (= 0,5 promille) heb je te veel gedronken. Bij beginnende bestuurders is dat al bij 0,2 promille. Klik op de link voor meer info.

https://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/handhaving-verkeer/beginnend-bestuurder/alcohollimiet-0-2/

Vrijwilligers

Politievrijwilligers verrichten in hun vrije tijd verschillende werkzaamheden voor de politie, bijvoorbeeld bij verkeerscontroles, toezicht bij evenementen en surveilleren in de wijk. Er zijn ongeveer 3000 vrijwilligers bij de politie. Het uitvoerende deel van hen draagt een uniform en een wapen.