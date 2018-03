Zeecontainers en opleggers ingericht als hennepkwekerij

De politie wil via deze weg met klem een oproep doen richting het publiek om te helpen in het onderzoek. Mogelijk heeft u in de afgelopen dagen of weken verdachte zaken gezien bij de loods aan de Handelsstraat. Mensen die in- of uitlopen, auto's die het adres bezoeken of andere opvallende zaken. Deel uw informatie met het onderzoeksteam via 0900-8844, het onderstaande tipformulier of indien gewenst geheel anoniem via 0800-7000.