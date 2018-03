Elk uur nieuw geval van agressie tegen politieambtenaren

Verkuijlen vindt dan ook dat we in de samenleving met elkaar in gesprek moeten over wat we nog normaal vinden. Hij signaleert dat er steeds minder respect lijkt te zijn voor het bevoegd gezag. ‘Men vergeet soms blijkbaar dat er achter elk uniform een gewoon mens van vlees en bloed zit. Die zijn werk doet in dienst van de maatschappij en altijd klaar staat voor een veilige samenleving. Die mensen moeten we beschermen.’

Daar ligt ook een taak voor de eigen organisatie. Geweld tegen politiemensen heeft een directe relatie met verzuim. ‘Agressie en geweld hebben mentaal en fysiek een grote impact. Het is van belang dat we deze collega’s goed ondersteunen. Vanuit de korpsleiding is daar nadrukkelijk aandacht voor. We proberen waar mogelijk deze mensen weer op weg te helpen.’

Verkuijlen ziet gelukkig ook veel steun voor het werk van politiemensen. Na heftige incidenten tonen bezorgde burgers hun medeleven en afkeuring via social media, kaartjes en bloemen, die soms worden bezorgd bij het politiebureau. ‘Dat is mooi om te ervaren en doet de betrokken medewerkers altijd veel goed. Juist daarom denk ik dat we het maatschappelijk debat moeten blijven voeren over de verschillende sentimenten die leven: waarom keurt de een geweld tegen politiemensen hartgrondig af en lijkt een ander het bijna normaal te vinden?’